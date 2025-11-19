Matthias Schweighöfer, Alli Neumann und Kayla Shyx fordern Joko & Klaas herausJetzt kostenlos streamen
Joko & Klaas gegen ProSieben
Folge 7: Matthias Schweighöfer, Alli Neumann und Kayla Shyx fordern Joko & Klaas heraus
142 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12
Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf treten erneut gegen ProSieben an. Die beiden ewigen Rivalen müssen gemeinsam spielen, um gegen ihre Gegner zu bestehen. Heute sind mit von der Partie: Schauspieler Matthias Schweighöfer sowie die Sängerinnen Alli Neumann und Kayla Shyx.
