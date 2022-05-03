Zum Inhalt springenBarrierefrei
Joko & Klaas gegen ProSieben

Kirmesbetrüger mit trinkfestem Déjà-vu

ProSiebenStaffel 5Folge 3vom 03.05.2022
Folge 3: Kirmesbetrüger mit trinkfestem Déjà-vu

118 Min.Folge vom 03.05.2022Ab 16

Joko und Klaas fordern gemeinsam einen ganzen Sender heraus. Dabei gilt es, gegen das gesamte ProSieben-Universum zu bestehen - alle werden zum Kräftemessen eingeladen. Über Gegner und Spiele entscheidet alleine ProSieben. Triumphieren Joko und Klaas, überlässt ihnen der Sender einen 15-minütigen Live-Sendeplatz zur freien Gestaltung. Siegt ihr Arbeitgeber, müssen sie sich bedingungslos in seine Dienste stellen.

