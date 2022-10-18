Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 5Folge 6vom 18.10.2022
Folge 6: Große Scherben & musikalische Meisterwerke

129 Min.Folge vom 18.10.2022Ab 12

ProSieben schickt heute Jessica Schwarz, Florian David Fitz, Alexander Klaws, Daniel Abt, Wigald Boning und Simon Gosejohann ins Rennen gegen seine beiden Angestellten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf. Gewinnt ProSieben, müssen sich Joko und Klaas uneingeschränkt in den Dienst ihres Arbeitgebers stellen. Triumphieren Joko und Klaas, räumt ProSieben seine Prime Time am folgenden Tag und stellt den beiden 15 Minuten Live-Sendezeit zur freien Gestaltung zur Verfügung.

ProSieben
