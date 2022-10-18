Große Scherben & musikalische MeisterwerkeJetzt kostenlos streamen
Joko & Klaas gegen ProSieben
Folge 6: Große Scherben & musikalische Meisterwerke
129 Min.Folge vom 18.10.2022Ab 12
ProSieben schickt heute Jessica Schwarz, Florian David Fitz, Alexander Klaws, Daniel Abt, Wigald Boning und Simon Gosejohann ins Rennen gegen seine beiden Angestellten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf. Gewinnt ProSieben, müssen sich Joko und Klaas uneingeschränkt in den Dienst ihres Arbeitgebers stellen. Triumphieren Joko und Klaas, räumt ProSieben seine Prime Time am folgenden Tag und stellt den beiden 15 Minuten Live-Sendezeit zur freien Gestaltung zur Verfügung.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick