Es geht um Ehre und NarrenfreiheitJetzt kostenlos streamen
Joko & Klaas gegen ProSieben
Folge 1: Es geht um Ehre und Narrenfreiheit
113 Min.Folge vom 05.05.2020Ab 12
Können sich Joko und Klaas 15 Minuten Narrenfreiheit erspielen oder müssen sie die Strafe ihres Senders ProSieben über sich ergehen lassen? Heute geht es unter anderem mit dem Flugzeug(-Simulator) nach Mallorca, mit dem Auto gegen Axel Stein und Paul Janke und mit Herrn Leisefreund nach Stillmannsdorf.
