Joko und Klaas als lebende DartscheibenJetzt kostenlos streamen
Joko & Klaas gegen ProSieben
Folge 8: Joko und Klaas als lebende Dartscheiben
119 Min.Folge vom 22.09.2020Ab 12
Wer oder was kann Joko und Klaas dazu bringen als lebende Dartscheibe zu fungieren, in elektrischen Rollstühlen einen Rosenkavalier herauszufordern oder einen Millionen-Wurf zu wagen? Na klar: ProSieben! Immerhin winken den beiden 15 Minuten Live-Sendeminuten. Zur Sicherheit bringen wir als Anreiz noch Jenke von Wilmsdorff ins Spiel.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick