Schaffen Joko & Klaas das Triple?Jetzt kostenlos streamen
Joko & Klaas gegen ProSieben
Folge 3: Schaffen Joko & Klaas das Triple?
115 Min.Folge vom 19.05.2020Ab 12
Aller guten Dinge sind bekanntlich drei. Doch wird es Joko und Klaas erneut gelingen, gegen ProSieben 15 Minuten Sendezeit zu gewinnen? Wir schicken unter anderem Riccardo Simonetti und Katrin Bauerfeind ins Rennen, um das Triple des Duos zu verhindern!
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick