Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 3: Wiedersehen nach über 40 Jahren?
45 Min.Folge vom 13.11.2022Ab 12
Gisela (86) hat nur noch einen Wunsch in ihrem Leben: ihren Sohn Georg (66) nach über 40 Jahren endlich wieder in die Arme zu schließen. Ein besonderes Ereignis führt kurz nach Georgs Geburt dazu, dass der Junge bei seinen Großeltern aufwächst, die Gisela den Umgang mit ihm verwehren. Nach einem kurzweiligen Wiedersehen 1982 verschwindet er schließlich spurlos. Gisela und Tochter Dagmar wissen von seinem Wunsch, nach Amerika auszuwandern. Wird Julia ihn dort finden?
