Malaikas große Sehnsucht nach der eigenen Herkunft

SAT.1Staffel 10Folge 4vom 13.11.2022
46 Min.Folge vom 13.11.2022Ab 12

Als Malaika (38) erfährt, dass sie einen anderen Vater hat als bisher gedacht, ist sie schockiert. Englischer Fußballer in Südafrika soll er gewesen sein und so zieht Weltenbummlerin Malaika mit nur 16 Jahren selbst ins südafrikanische Kapstadt. Trotz aller Kontakte kann sie ihren Vater niemals finden. Zurück in Deutschland wird ihre Sehnsucht immer stärker. Ob Julia einen neuen Ansatz findet?

SAT.1
