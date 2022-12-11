Wiedersehen mit den EnkelnJetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 9: Wiedersehen mit den Enkeln
45 Min.Folge vom 11.12.2022Ab 12
Schweren Herzens muss Oma Margret Ende der 80er Jahre mitansehen, wie ihre Tochter erkrankt und ihr Enkel Joshua von einer Pflegefamilie in die nächste kommt. Sein Bruder Sean lebte bereits beim Vater in den USA und so fasst sich Margret 1992 ein Herz: Sie bittet den Vater darum, den damals Vierjährigen ebenfalls zu sich zu nehmen. Die beiden Brüder wachsen zusammen auf, Margret aber sieht ihre geliebten Enkel nie wieder. Wird Julia die Drei wieder zusammenbringen?
