Bewegende FamiliengeheimnisseJetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 7: Bewegende Familiengeheimnisse
46 Min.Folge vom 04.12.2022Ab 12
Kurz nach dem Tod seiner Mutter erfährt Karl (64), dass er eine Schwester hat. Die Behörden verweigern ihm jegliche Hilfe und so wendet er sich verzweifelt an Julia. Auch Hannelore (heute 78) deckt mit sieben Jahren ein Familiengeheimnis auf und lernt ihre Schwester Karin kennen, die sie fortan so oft es geht besucht. 1963 sieht sie ihre Schwester zum letzten Mal, als diese mit einem englischen Soldaten auswandert. Kann Julia die Schwestern nach fast 60 Jahren wieder vereinen?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick