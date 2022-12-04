Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bewegende Familiengeheimnisse

SAT.1Staffel 10Folge 7vom 04.12.2022
Folge 7: Bewegende Familiengeheimnisse

46 Min.Folge vom 04.12.2022Ab 12

Kurz nach dem Tod seiner Mutter erfährt Karl (64), dass er eine Schwester hat. Die Behörden verweigern ihm jegliche Hilfe und so wendet er sich verzweifelt an Julia. Auch Hannelore (heute 78) deckt mit sieben Jahren ein Familiengeheimnis auf und lernt ihre Schwester Karin kennen, die sie fortan so oft es geht besucht. 1963 sieht sie ihre Schwester zum letzten Mal, als diese mit einem englischen Soldaten auswandert. Kann Julia die Schwestern nach fast 60 Jahren wieder vereinen?

