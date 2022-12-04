Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Einmal quer durch Peru - Ana Maria auf der Suche nach ihrer leiblichen Familie

SAT.1Staffel 10Folge 8vom 04.12.2022
Einmal quer durch Peru - Ana Maria auf der Suche nach ihrer leiblichen Familie

Einmal quer durch Peru - Ana Maria auf der Suche nach ihrer leiblichen FamilieJetzt kostenlos streamen

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Folge 8: Einmal quer durch Peru - Ana Maria auf der Suche nach ihrer leiblichen Familie

45 Min.Folge vom 04.12.2022Ab 12

Ana Maria wird 1978 in Peru geboren und mit nur vier Tagen in die Obhut einer deutschen Nonne gegeben, die inmitten der Anden ein Waisenhaus führt. Von dort adoptiert ein kinderloses Ehepaar aus Deutschland die kleine Ana Maria, sodass diese behütet aufwächst. Es fehlt ihr an nichts, die Sehnsucht nach ihren Wurzeln aber sitzt tief und so möchte die dreifache Mutter nur eins: endlich ihre leibliche Familie finden. Ob Julias Suche in Peru erfolgreich verlaufen wird?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
SAT.1
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Alle 13 Staffeln und Folgen