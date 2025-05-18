Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anja sucht ihre Halbgeschwister in den USA

SAT.1Staffel 12Folge 15vom 18.05.2025
Folge 15: Anja sucht ihre Halbgeschwister in den USA

45 Min.Folge vom 18.05.2025Ab 12

Anja sucht sehnsüchtig ihre Halbgeschwister in den USA. Im Alter von 18 Jahren erhält sie einen Brief vom Jugendamt und beantragt daraufhin Akteneinsicht. Hier sieht sie erstmals den Namen ihres leiblichen Vaters und erfährt außerdem, dass er als US-Soldat in Deutschland stationiert war. Als Anja herausfindet, dass ihr leiblicher Vater nicht mehr am Leben ist, sucht sie nach ihren Halbgeschwistern. Die schillernde, spannende Suche beginnt in Kalifornien.

SAT.1
