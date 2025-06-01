Zerbrochene Familie: Denis wurde allein zurückgelassenJetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 17: Zerbrochene Familie: Denis wurde allein zurückgelassen
45 Min.Folge vom 01.06.2025Ab 12
Denis wird 1979 in Zagreb geboren. Laut Erzählungen der Oma ist Denis ein halbes Jahr alt, als sein Vater Denis nach der Arbeit ganz allein vorfindet. Seine Mutter und die drei Jahre ältere Schwester sind spurlos verschwunden. So kommt es, dass Denis bei seiner Oma in Deutschland aufwächst. Die Sehnsucht nach seiner Familie werden für ihn jeden Tag unerträglicher. Julia möchte Denis unbedingt helfen. Doch in Kroatien offenbart sich das mögliche Ende der Suche als erneuter Anfang.
