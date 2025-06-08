Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Große Ungewissheit: Warum wurde Kim zur Adoption freigegeben?

SAT.1Staffel 12Folge 18vom 08.06.2025
Große Ungewissheit: Warum wurde Kim zur Adoption freigegeben?

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Folge 18: Große Ungewissheit: Warum wurde Kim zur Adoption freigegeben?

45 Min.Folge vom 08.06.2025Ab 12

Kim sucht seit vielen Jahren nach ihrer leiblichen Mutter. Denn die 21-Jährige weiß nicht, welche Umstände damals zu ihrer Adoption führten. Ein altes Foto ist das Einzige, was Kim von ihrer Mutter geblieben ist. Nun legt Kim ihren größten Wunsch in Julias Hände. Wird Julia Kims leibliche Mutter Christiane mithilfe des Fotos finden? Und möchte Christiane überhaupt gefunden werden? Für Julia beginnt eine Suche, die diesmal besonders viel Ungewissheit mit sich bringt.

