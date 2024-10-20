Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Großer Herzenswunsch: Kann Petra ihre Geschwister finden?

SAT.1Staffel 12Folge 6vom 20.10.2024
Großer Herzenswunsch: Kann Petra ihre Geschwister finden?

Großer Herzenswunsch: Kann Petra ihre Geschwister finden?Jetzt kostenlos streamen

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Folge 6: Großer Herzenswunsch: Kann Petra ihre Geschwister finden?

45 Min.Folge vom 20.10.2024Ab 12

Als Petra in ihrer Jugend durch Zufall erfährt, dass sie adoptiert wurde, bricht für sie eine Welt zusammen. Doch weder möchten ihre Adoptiveltern das Thema angehen, noch die Ämter ihr bei der Suche nach ihren Wurzeln helfen. Erst im Jahr 2000 erfährt sie, dass ihre leibliche Mutter verstorben ist. Seitdem klammert sich Petra an eine einzige Hoffnung: dass es noch leibliche Geschwister gibt und sie Antworten auf die Fragen findet, die ein Leben lang an ihr nagen.

Weitere Folgen in Staffel 12

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
SAT.1
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Alle 13 Staffeln und Folgen