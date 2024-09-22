Plötzlich verschwunden: Zwillinge suchen ihren VaterJetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 2: Plötzlich verschwunden: Zwillinge suchen ihren Vater
45 Min.Folge vom 22.09.2024Ab 12
Die Zwillinge Fabian und Sebastian suchen ihren leiblichen Vater Jean, den sie in Frankreich vermuten. Seit ihrer frühen Kindheit vermissen sie ihn, haben den Schmerz lange unterdrückt, doch nun tickt die Zeit: Jean wäre bereits über 80. Wo ist er nur? Warum hat er sich all die Jahre nicht gemeldet? Und wird mit Julias Hilfe vielleicht doch noch die lebenslange Wunde in den Herzen von Fabian und Sebastian geheilt?
