Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Zerbrochene Familie: Denis wurde allein zurückgelassen

SAT.1Staffel 12Folge 17vom 01.06.2025
45 Min.Folge vom 01.06.2025Ab 12

Denis wird 1979 in Zagreb geboren. Laut Erzählungen der Oma ist Denis ein halbes Jahr alt, als sein Vater Denis nach der Arbeit ganz allein vorfindet. Seine Mutter und die drei Jahre ältere Schwester sind spurlos verschwunden. So kommt es, dass Denis bei seiner Oma in Deutschland aufwächst. Die Sehnsucht nach seiner Familie werden für ihn jeden Tag unerträglicher. Julia möchte Denis unbedingt helfen. Doch in Kroatien offenbart sich das mögliche Ende der Suche als erneuter Anfang.

SAT.1
