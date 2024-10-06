Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 12Folge 4vom 06.10.2024
45 Min.Folge vom 06.10.2024Ab 12

Zwei Mal ist Christine bereits von ihrer eigenen Mutter abgewiesen worden: direkt nach ihrer Geburt, als sie zur Adoption freigegeben wurde, und mit 32 Jahren, als sie ihre leibliche Mutter fand und diese den Kontakt verweigerte. Zum Glück kann Christine auf eine liebevolle Adoptivfamilie bauen. Dennoch nagen Fragen an ihr und die tiefe Sehnsucht nach Geschwistern, die es noch irgendwo geben soll. Mit Julias Hilfe möchte Christine nun die schwere Suche nach ihnen angehen.

