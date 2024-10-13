Tragische Familiengeschichte: Gibt es ein Happy-End für Paloma?Jetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 5: Tragische Familiengeschichte: Gibt es ein Happy-End für Paloma?
45 Min.Folge vom 13.10.2024Ab 12
Auf den Straßen São Paulos kommt Paloma 1994 zur Welt und verbringt die ersten acht Jahre ihres Lebens in Brasilien: erst bei ihrer Oma, dann in einem Heim. Lange sehnt sie sich nach ihrer Familie, doch niemand kommt sie besuchen. Als schließlich ein Schweizer Paar sie adoptiert, ist Paloma überwältigt von ihrem neuen Leben und findet sich trotz aller Umstellungen gut in der Schweiz ein. Doch die Sehnsucht nach ihrer leiblichen Mutter und ihren Geschwistern bleibt.
