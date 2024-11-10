Letzte Chance: Kann Miriam ihre Brüder wieder in die Arme schließen?Jetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 9: Letzte Chance: Kann Miriam ihre Brüder wieder in die Arme schließen?
46 Min.Folge vom 10.11.2024Ab 12
Verluste und Einsamkeit prägen Miriams Kindheit: Ihren Vater lernt sie nie kennen und mit nur drei Jahren verliert sie ihre Mutter. Miriam kommt zusammen mit ihren jüngeren Brüdern, den Zwillingen Marc und Mirko, in ein Heim, wird aber auch bald von diesen getrennt. Lieblos und verängstigt wächst sie auf - und sehnt sich immer nach ihren Geschwistern. Julia will ihr unbedingt helfen, nach über einem halben Jahrhundert doch noch ihre geliebten Brüder in die Arme zu schließen.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick