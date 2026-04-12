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Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Familientragödie: Yvonne sehnt sich nach ihrem kleinen Bruder

SAT.1Staffel 13Folge 9vom 12.04.2026
Familientragödie: Yvonne sehnt sich nach ihrem kleinen Bruder

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Folge 9: Familientragödie: Yvonne sehnt sich nach ihrem kleinen Bruder

44 Min.Folge vom 12.04.2026Ab 12

Yvonne sehnt sich nach ihrem kleinen Bruder René. Nach einem Hausbrand im Jahr 1977 werden die beiden Geschwister voneinander getrennt. Alle Kinder werden gerettet, doch das Jugendamt gibt den sechs Monate alten René sofort zur Adoption frei. Für die vierjährige Yvonne ändert sich schlagartig alles: Auch sie kommt zu einer neuen Familie. Die Trennung von René belastet Yvonne bis heute. In ihrer Verzweiflung sucht sie Julias Hilfe. Und auch Ramona sucht nach ihrem Bruder Jens.

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