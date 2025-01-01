Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Marlene und Wolfgang: Verzweifelte Suche nach den Brüdern

SAT.1Staffel 8Folge 10
Folge 10: Marlene und Wolfgang: Verzweifelte Suche nach den Brüdern

45 Min.Ab 12

Marlene ist vier Jahre alt, als die Großmutter ihr erzählt, dass sie zwei Brüder bekommen hätte. Doch ihre Geschwister lernt sie nie kennen, denn die Zwillinge werden von einem fremden Paar adoptiert und in die USA gebracht. Jetzt, 65 Jahre später, bittet Marlene verzweifelt Julia um Hilfe. Außerdem: Wolfgang (82), der bei seiner Großmutter aufwuchs, ist auf der Suche nach seinem gleichnamigen Halbbruder Wolfgang (63).

