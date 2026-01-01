Zum Inhalt springenBarrierefrei
Trennungskind Butsara sehnt sich nach ihrem Vater in Thailand

SAT.1Staffel 8Folge 14
45 Min.Ab 12

Die erst 23-jährige Butsara blickt auf ein bewegtes Leben zurück: 1996 wird sie in Thailand geboren. Ihre noch sehr jungen Eltern trennen sich, als die Kleine gerade einmal zwei Jahre alt ist. Fortan wächst sie ohne ihren Vater Saknarin in Obhut ihrer Großeltern auf und folgt im Alter von zehn Jahren ihrer Mutter nach Deutschland. Doch die Sehnsucht nach ihrem Vater im fernen Thailand bleibt groß. Wird Julia der jungen Frau helfen können?

SAT.1
