Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Traurige Nachrichten und ein Funke Hoffnung

SAT.1Staffel 8Folge 24
Traurige Nachrichten und ein Funke Hoffnung

Folge 24: Traurige Nachrichten und ein Funke Hoffnung

46 Min.Ab 12

Paulo erblickt im Februar 1992 in Brasilien das Licht der Welt, wird jedoch ein paar Monate nach seiner Geburt in einem Kinderheim abgegeben. Zwar schaut der heute 29-Jährige auf eine glückliche Kindheit zurück, doch je älter er wird, desto mehr beschäftigt ihn seine Identitätssuche und die Sehnsucht nach der Mutter, die er niemals hat kennenlernen können. Die Suche nach Paulos leiblicher Familie stellt Julia und ihren Brasilien-Experten Lukas vor große Herausforderungen.

SAT.1
