Martina sucht ihre beste Freundin MarianneJetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 1: Martina sucht ihre beste Freundin Marianne
46 Min.Folge vom 22.11.2024Ab 12
1979 lernen sich Martina und Marianne mit elf Jahren in einer Berliner Schule kennen. Doch nur drei Jahre später trennen sich ihre Wege, als Mariannes Vater, ein dänischer Diplomat, zurück in die Heimat beordert wird. Werden sich die beiden einstigen Freundinnen nach all den Jahren wieder in die Arme schließen? Außerdem: Robert (56) sucht seine Mutter Käthe (74). Er wünscht sich, sie endlich kennenzulernen. Julia macht sich auf die Suche, doch dann kommt alles anders.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick