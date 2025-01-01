Joel sucht seine leibliche Familie in KolumbienJetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 6: Joel sucht seine leibliche Familie in Kolumbien
46 Min.Ab 12
Mit drei Jahren wird Joel von Kolumbien in die Schweiz adoptiert und wächst dort auf, ohne sich je wirklich heimisch zu fühlen. Auch die Liebe seiner Adoptivmutter Isabelle kann weder die Lücke in seinem Herzen füllen noch die Fragen nach seinen Wurzeln beantworten. Schon früh verspricht ihm Isabelle deshalb, nach seiner Familie in Kolumbien zu suchen. Doch alle Spuren verlaufen im Nichts. In Julia sieht sie ihre letzte Hoffnung, ihr Versprechen einzulösen.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick