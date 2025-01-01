Benjamin: Suche nach Anerkennung und seinen VaterJetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 3: Benjamin: Suche nach Anerkennung und seinen Vater
46 Min.Ab 12
Benjamin (29) ist in Pflegefamilien und verschiedenen Heimen aufgewachsen, hat sich aber nie wirklich geliebt gefühlt. Vor ein paar Jahren erfährt er zufällig, dass sein Vater Maik - bevor dieser die Familie verließ - immer sehr stolz auf seinen Sohn war. Ob sich die beiden mit Julias Hilfe endlich wiedersehen? Und: Rita (60) und ihr Bruder Michael (62) suchen ihre jüngere Schwester Rena (58). Wird Julia das Rätsel um die verlorene Schwester lösen können?
