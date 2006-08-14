Julia - Wege zum Glück
Folge 10: Folge 190
43 Min.Folge vom 14.08.2006Ab 6
Julia weiß nicht, was sie von Daniels Plänen für die Zukunft halten, und wie sie darauf reagieren soll. Birgit bekommt die Scheidungspapiere zugestellt. Ihr Sohn Kolja macht sich große Sorgen um sie. Katy versucht alles, um Daniel auf andere Gedanken zu bringen. Als Jan Silke endlich seine Liebe gestehen will, hat Andreas im Cosy bereits eine ganz andere Überraschung für sie arrangiert. Wie wird Silke darauf reagieren?
