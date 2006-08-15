Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Wege zum Glück

Folge 191

TelenovelaStaffel 13Folge 11vom 15.08.2006
43 Min.Folge vom 15.08.2006Ab 6

Alle haben sich versammelt und gratulieren dem glücklichen Paar. Julia versucht die Wogen ein wenig zu glätten und zwischen Daniel und Silke zu vermitteln. Annabelle springt über ihren Schatten und geht auf Frederiks Angebot ein. Als Katy überraschend im Cosy auftaucht, will Tim sie zur Rede stellen. Kurz darauf macht Kolja eine schockierende Entdeckung.

