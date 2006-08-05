Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Wege zum Glück

Folge 184

TelenovelaStaffel 13Folge 4vom 05.08.2006
42 Min.Folge vom 05.08.2006Ab 6

Als Julia in Jörgs Gewalt gerät, wagt Frederik einen riskanten Vorstoß, um sie zu befreien. Zur selben Zeit holt Jan seinen Freund Daniel aus dem Gefängnis ab. Daniel will als erstes zu Marie und trifft dort auf die überraschte Charlotte. Patrizia verspricht Niko, sich für Tobias einzusetzen. Als Daniel beschließt, seine Retterin Julia zu besuchen, wird er Zeuge einer innigen Szene zwischen Julia und Frederik. Wie wird er darauf reagieren?

