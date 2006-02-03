Julia - Wege zum Glück
Folge 10: Folge 085
43 Min.Folge vom 03.02.2006Ab 6
Julia und Daniel stecken zusammen im Fahrstuhl fest. Da sich die beiden nicht mehr aus dem Weg gehen können, kann Daniel sich nicht zurückhalten und es kommt zu einem Kuss. Kurzzeitig brechen zwischen Daniel und Julia alle Dämme, doch als sie befreit werden, kommen sie wieder in der Wirklichkeit an. Marie glaubt nicht mehr an Daniels Liebe, und in Daniel keimt die Eifersucht auf Frederik und Julia weiter. Annabelle fordert Daniel auf, um seine Beziehung mit Marie zu kämpfen. Julia hält die angespannte Situation nicht mehr aus und will schon ihren Job hinwerfen, als Daniel ihr zuvorkommt.
