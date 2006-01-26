Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Julia - Wege zum Glück

Folge 080

TelenovelaStaffel 6Folge 5vom 26.01.2006
Folge 080

Folge 080Jetzt kostenlos streamen

Julia - Wege zum Glück

Folge 5: Folge 080

42 Min.Folge vom 26.01.2006Ab 6

Julia erkennt, dass Flucht keine Lösung ist und beschließt durchzuhalten. Marie weiß nicht, ob sie Patrizia glauben soll, dass Annabelle hinter der fingierten Liebes-SMS von Julia an Daniel steckt. Marie versucht die Wahrheit herauszubekommen, doch Patrizia zieht ihre Beschuldigungen gegen Annabelle plötzlich wieder zurück. Julia konzentriert sich auf ihre Arbeit, und Frederik lädt sie ein, ihn zu einem Galaempfang der Porzellanindustrie zu begleiten. Auf dem Weg dorthin haben Julia und Frederik jedoch eine Autopanne und kehren in einen idyllischen Gasthof ein. Hier lernen Julia und Frederik sich besser kennen.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Julia - Wege zum Glück
Telenovela
Julia - Wege zum Glück

Julia - Wege zum Glück

Alle 17 Staffeln und Folgen