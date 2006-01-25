Zum Inhalt springenBarrierefrei
TelenovelaStaffel 6Folge 4vom 25.01.2006
43 Min.Folge vom 25.01.2006Ab 6

Julia ist am Boden zerstört, weil Marie ihr die Freundschaft gekündigt hat, sie fühlt sich jetzt ganz allein in Falkental. Silke gibt sich ihrem Liebeskummer hin und trauert der Beziehung mit Jörg nach, während es Christa und Tobias immer schwerer fällt zu verbergen, dass sich eine Beziehung zwischen ihnen anbahnt. Julia erwägt schon ihren Job als Designerin in der Manufaktur zu kündigen, als Marie mitbekommt, wie Patrizia ihre Mutter beschuldigt, hinter Julias angeblicher Liebes-SMS an Daniel zu stehen.

