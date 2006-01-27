Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Wege zum Glück

Folge 081

TelenovelaStaffel 6Folge 6vom 27.01.2006
Julia weiß zunächst nicht, wie sie mit Frederiks überstürztem Liebesgeständnis umgehen soll, und die beiden beschließen, ihren Abend im Gasthof zu beenden. Marie würde ihre Zweifel gerne hinter sich lassen und mit Daniel fortgehen, um sich ein neues Leben aufzubauen, doch Daniel möchte in Falkental bleiben. Es spricht sich in der Firma herum, dass Julia und Frederik nicht auf dem Galaempfang waren und die ersten machen sich Gedanken über das Verhältnis zwischen Frederik und seiner Angestellten Julia. Julia und Daniel haben indes in der Manufaktur alle Hände voll zu tun und müssen sich auf gemeinsame Überstunden einstellen. Marie hat sich entschlossen, sie wird in die Schweiz gehen, ob mit oder ohne Daniel.

