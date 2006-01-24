Julia - Wege zum Glück
Folge 3: Folge 078
43 Min.Folge vom 24.01.2006Ab 6
Marie konfrontiert Julia mit der Liebes-SMS, die sie an Daniel geschrieben haben soll. Julia muss schockiert feststellen, dass die SMS tatsächlich von ihrem Handy aus versandt wurde. Silke kann ihre Eifersucht wegen des fremden Haarbandes, das sie in Jörgs Sofa gefunden hat, nicht mehr zügeln. Julia beschleicht der Verdacht, dass sie in der Firma sabotiert wird. Sie beschuldigt Annabelle, hinter der mysteriösen SMS zu stehen, doch sie kann es ihr nicht nachweisen. Julia versucht alles, um ihre Freundschaft zu Marie zu retten.
