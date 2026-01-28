Junges Geld - Uns gehört die Welt
Folge 1: Erfolg hat viele Gesichter
48 Min.Ab 6
Roland Ludomirska (53, Wien) regiert als "Cheese-Master Cheese" sein Käse-Imperium und lebt jeden Tag, als wäre es sein letzter. Die 29-jährige Salzburgerin & Wahl-Kölnerin Vanessa Mariposa begeistert ihre über eine halbe Million Follower:innen nicht nur mit ihrer Fitness-App, sondern auch mit ihrem frisch gegründeten Bademoden-Label. Der 35-jährige Chris Steiner (Steiermark) ist Selfmade-Millionär und Weltmarktführer mit seinem speziellen Abnehm-Programm.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick