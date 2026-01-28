Junges Geld - Uns gehört die Welt
Folge 5: La Dolce Vita
49 Min.Ab 6
Käsemillionär Roland lässt es richtig krachen. Im Crazy Cheese-Headquarter findet sein legendäres Sommerfest ganz unter dem Motto "Die Sommerparty muss Woodstock werden" statt. Die Gäste dürfen dort nicht nur gemeinsam anstoßen, sondern auch seine stolzen Falco-Requisiten begutachten. Und: Onlinekurs-Kaiserin Lisa-Marie und Unternehmerin Nadja sind jeweils bei dem Händler ihres Vertrauens auf der Suche nach neuen Schätzen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick