Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Junges Geld - Uns gehört die Welt

Work hard, Party harder

PULS 4Staffel 1Folge 4
Work hard, Party harder

Work hard, Party harderJetzt kostenlos streamen

Junges Geld - Uns gehört die Welt

Folge 4: Work hard, Party harder

49 Min.Ab 6

Roland liebt es, im Rampenlicht zu stehen. Im Gegensatz zu seiner Frau, die bei Events eher im Hintergrund agiert. Doch das ist Roland nicht genug. Er will noch höher hinaus. Er denkt bereits an sein Leben nach dem Tod. Und: Bei Nadja und Jürgen steht eine Dinnerparty an. Dafür werden keine Kosten und Mühen gescheut. Für die Gäste wie unter anderem Starkoch Johann Lafer wird kein Geringerer als der ehemalige Chefkoch der Queen für das leibliche Wohl sorgen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Junges Geld - Uns gehört die Welt
PULS 4
Junges Geld - Uns gehört die Welt

Junges Geld - Uns gehört die Welt

Alle 2 Staffeln und Folgen