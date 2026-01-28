Junges Geld - Uns gehört die Welt
Folge 6: Gala Night à la Gatsby
46 Min.Ab 6
Für die 29-jährige Salzburgerin Vanessa Mariposa steht die große Modeschau für ihre neue Bikinikollektion an. Doch bei den Vorbereitungen läuft alles eher schlecht als recht. Also heißt es "Selbst ist die Frau". Sie gibt alles dafür, damit ihr Event doch noch ein Erfolg wird. Und: Der Selfmade-Millionär Chris Steiner ist in der Fitness- und Beautybranche tätig. Er veranstaltet für seine Frau Diana eine Geburtstagsparty, ganz im Stil von "Great Gatsby".
