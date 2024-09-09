Ausreisser/Weck mich auf/Tiefer Untergrund/DelfinJetzt kostenlos streamen
Jungle Beat
Folge 4: Ausreisser/Weck mich auf/Tiefer Untergrund/Delfin
29 Min.Folge vom 09.09.2024
Eine Wasserpfütze entwischt immer wieder dem durstigen Nashorn. Der Eisbär wacht nach einem langen Winterschlaf auf – oder zumindest versucht er aufzuwachen. Der Igel hat sich eine schöne kleine Höhle gegraben. Schön, abgesehen von der Tatsache, dass er sie zu tief gemacht hat und nicht herausklettern kann! Der Delfin nimmt an einem Rennen seines Lebens teil – gegen eine unbewegliche Seeigel-Schale.
