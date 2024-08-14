Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Paluschkes letzter Coup

SAT.1Staffel 10Folge 103vom 14.08.2024
Paluschkes letzter Coup

Folge 103: Paluschkes letzter Coup

34 Min.Folge vom 14.08.2024Ab 12

Eine junge Frau wird entführt. Die Fingerabdrücke am Tatort stammen von Kommissar Nasebands altem Bekannten Konrad Paluschke. Die Entführte ist dessen Freundin. Die beiden haben einen gefährlichen Geldwäscher betrogen. Der sinnt jetzt auf Rache! Durch den tollpatschigen Paluschke gerät aber auch der Kommissar vom K11 in Lebensgefahr ...

