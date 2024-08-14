Paluschkes letzter CoupJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 103: Paluschkes letzter Coup
34 Min.Folge vom 14.08.2024Ab 12
Eine junge Frau wird entführt. Die Fingerabdrücke am Tatort stammen von Kommissar Nasebands altem Bekannten Konrad Paluschke. Die Entführte ist dessen Freundin. Die beiden haben einen gefährlichen Geldwäscher betrogen. Der sinnt jetzt auf Rache! Durch den tollpatschigen Paluschke gerät aber auch der Kommissar vom K11 in Lebensgefahr ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick