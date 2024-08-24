Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Die junge Witwe

SAT.1Staffel 10Folge 124vom 24.08.2024
Die junge Witwe

Die junge WitweJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 124: Die junge Witwe

23 Min.Folge vom 24.08.2024Ab 12

Frank B. verunglückt tödlich am Arbeitsplatz - er gerät mit seinem Kopf in eine Druckereimaschine und wird bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Die Leiche wird in die Pathologie gebracht, um zweifelsfrei identifiziert zu werden, doch dabei gibt es ein kleines Problem: Der Ehering des Toten passt nicht an den Finger der Leiche.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 9 Staffeln und Folgen