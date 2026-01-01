K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 126: Eine gute Story
33 Min.Ab 12
Die Kommissare Rietz und Ritter geraten in eine wilde Schießerei. Ritter wird verletzt. Der 20-jährige, angebliche Schütze stirbt. Es kommt noch schlimmer für die Kommissare vom K11: Die Polizei findet keine Waffe bei seiner Leiche! Wer hat geschossen? Alexandra Rietz und Robert Ritter werden sofort suspendiert. Jetzt gilt es für ihre Kollegen den wahren Schützen zu finden!
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