K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 139: Langfinger leben gefährlich
33 Min.Ab 12
Im K11 landet eine Briefsendung der besonderen Art: der Finger eines Toten. Die Untersuchung ergibt, dass der Finger zu einem Bankräuber gehört, der erst vor kurzem bei einem Überfall entwischen konnte. Was ist dem Mann passiert? Die Suche nach ihm führt die Kommissare zu einem beschaulichen Campingplatz, wo die Welt noch in Ordnung zu sein scheint. Alles nur Fassade?
