K 11 - Kommissare im Einsatz

Man lebt nur zweimal

SAT.1Staffel 10Folge 144vom 25.08.2024
Folge 144: Man lebt nur zweimal

23 Min.Folge vom 25.08.2024Ab 12

Eine Frau bricht auf offener Straße zusammen und stirbt. Die Kommissare stehen vor einem Rätsel: Die Frau soll bereits vor zwei Jahren ermordet worden sein, ihre verkohlte Leiche wurde damals im Wald gefunden. Der Täter: Ihr eigener Ehemann! Wer ist die Unbekannte und wer war die Tote im Wald? Die Kommissare stoßen bei ihren Ermittlungen auf ein schreckliches Geheimnis ...

