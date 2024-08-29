K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 157: Waidmanns Heil
23 Min.Folge vom 29.08.2024Ab 12
Ein Mann wird erschlagen in der Nähe seiner Waldhütte entdeckt. In dem Häuschen wurde zuvor exzessiv gefeiert. Kam es zum tödlichen Streit unter den Partygästen? Zeitgleich greift die Polizei ein halbnacktes Mädchen auf der Straße auf. Sie spricht kein Wort, steht unter Schock. Kommissar Ritter nimmt sich des Mädchens an und plötzlich scheinen die beiden Fälle zusammenzulaufen ...
