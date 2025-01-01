Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Heiße Fracht

SAT.1Staffel 10Folge 161
Heiße Fracht

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 161: Heiße Fracht

23 Min.Ab 12

Bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle kommen die Kommissare vom K 11 einem Drogenschmugglerring auf die Schliche. Versteckt in Barbecue-Soße finden sie kleine Päckchen Heroin. Beim näheren Durchsuchen der Ladefläche dann der Schock: Der Transporter hatte nicht nur drei Kilo Heroin, sondern auch ein zehnjähriges Mädchen geladen ...

SAT.1
