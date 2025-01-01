Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Die lebende Tote

SAT.1Staffel 10Folge 28
Die lebende Tote

Die lebende ToteJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 28: Die lebende Tote

22 Min.Ab 12

Leichenfund in einem abgelegenen Waldstück. Das Opfer: eine junge Frau, ihre Identität: unbekannt. Die Obduktion soll erste Erkenntnisse zur Todesursache bringen. In der Gerichtsmedizin dann der Schock - das Kühlfach, in dem die Leiche liegt, ist leer, die Frau unauffindbar. Die Kommissare vom K11 starten eine aufwändige Suchaktion ...

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 9 Staffeln und Folgen