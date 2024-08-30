Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 34vom 30.08.2024
20 Min.Folge vom 30.08.2024Ab 12

Richard Habermann wurde vor zwei Monaten in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen. Er soll drei Frauen auf bestialische Weise umgebracht haben. Jetzt gibt es ein neues Opfer: Eine junge Frau wurde auf die gleiche Weise ermordet wie die Frauen zuvor, ihre Leichen auf perverse Weise wie Engel drapiert. Konnte der Psychopath unbemerkt aus der Anstalt entkommen oder haben die Kommissare den Falschen erwischt?

