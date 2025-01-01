K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 77: Für einen guten Zweck
24 Min.Ab 12
Die 20-jährige Patrizia wird tot in einem Hinterhof gefunden. Auf den ersten Blick war sie ein unscheinbares Mädchen, das ehrenamtlich in einem Frauenhaus arbeitete. Doch schnell führt eine Spur die Kommissare ins Rotlichtmilieu. Eine Prostituierte packt aus - sie kennt das Opfer. Was verbirgt sich hinter der Fassade des scheinbar braven Mädchens?
